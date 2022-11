“நாமம்” வைத்தால் சரியானவர்போல் தெரியும்.. சாதி குறித்த கோமாளி இயக்குநர் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நெற்றியில் நாமம் போட்டால் சரியானவர்போல் தெரிவார் என்றும், பள்ளி விண்ணப்ப பதிவின் மூலமாகவே சாதியை தான் தெரிந்துகொண்டதாகவும் கூறிய இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதனை ட்விட்டரில் பலர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

ஜெயம் ரவி நடித்த கோமாளி என்ற படத்தை இயக்கிய பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்ததாக லவ் டுடே என்ற திரைப்படத்தை இயக்கி அதில் தானே கதாநாயகனாகவும் நடித்து இருக்கிறார்.

இதில் கதாநாயகியாக இவானா, முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சத்யராஜ், ராதிகா, யோகி பாபு ஆகியோர் நடித்து உள்ளனர். இந்த திரைப்படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்து உள்ளார்.

Many people are criticizing director Pradeep Ranganathan on Twitter who said that if you put a Naamam on your forehead you will look perfect and that i know the caste only through school application registration.