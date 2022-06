மீண்டும் வருவேன்..அதிரடி எண்ட்ரி.. நித்யானந்தா அறிவிப்பால் உற்சாகத்தில் சீடர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீண்ட நித்திரையில் இருக்கும் நித்யானந்தா அடுத்த அதிரடிக்கு தயாராகி விட்டதாக தனது பக்தர்களுக்கு அறிவித்துள்ளார். சமாதி நிலையில் இருந்தாலும் உள்ளார்ந்த ஆன்மாவுடன் பக்தர்களுடன் இணைந்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் நித்யானந்தா. நான் மீண்டும் வருவேன் என்று நித்யானந்தா பதிவிட்டுள்ளதால் அவரது சீடர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

பெங்களூரு அருகே பிடதியில் ஆசிரமம் அமைத்து அமோகமாக வாழ்ந்து வந்தார் நித்யானந்தா. பெண் சீடர்களை மடத்திலேயே கட்டாயப்படுத்தி அடைத்து வைத்தல், பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட புகார்களுக்கு ஆளானார். காவல்துறையினரால் தேடப்பட்டு வந்த நித்யானந்தா கைலாசா எனும் தனித் தீவு நாட்டை வாங்கி அங்கே குடியேறிவிட்டதாக இணையதளத்தில் தோன்றி அறிவித்தார்.

என் நாடு என் மக்கள் என்று சந்தோஷமாக கழுத்து நிறைய நகைகளை அணிந்துகொண்டு அடிக்கடி இணையதளத்தில் தோன்றி உரையாற்றியும் வந்தார்.

English summary

Nithyananda Post his Face book page Dear Devotees and Beloved disciples and Kailasa vaasis I am still enjoying the deep samadhi and connecting with you all in the inner space. Soon will settle into the body and come for the regular satsangh and darshans and initiations to share elite enrich and enjoy share and celebrate.