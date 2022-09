நரிக்குறவ பெண் அஸ்வினி மீது வியாபாரிகள் போலீசில் புகார்.. பொருட்களை வாங்கி மிரட்டுவதாக குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமடைந்த மாமல்லபுரம் நரிக்குறவ பெண் அஸ்வினி கடைகளுக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்கிக்கொண்டு பணம் கேட்டால் மிரட்டுவதாக மாமல்லபுரம் வியாபாரிகள் சங்க சார்பாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பூஞ்சேரி நரிக்குற குடியிருப்பை சேர்ந்த நரிக்குறவ பெண் அஸ்வினி என்பவர் கடந்த 2021-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மாமல்லபுரம் தலவசய பெருமாள் கோயிலில் அன்னதானம் சாப்பிட வந்தபோது அவமதிக்கப்பட்டார்.

இது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவிய நிலையில், இந்த சம்பவத்தை அடுத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் அப்பகுதிக்கு நேரிடையாக சென்று அப்பெண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறி பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.

English summary

A complaint has been filed on behalf of the Mamallapuram Traders Association that the Mamallapuram nari kurwar woman Ashwini, who is popular on social media, goes to the shops and threatens them if they ask for money.