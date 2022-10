10 வருஷம் ஜெயில்? நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் தம்பதிக்கு முளைத்த புது சிக்கல்! போலீஸுக்கு பறந்த புகார்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வாடகை தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக் கொண்டதாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்ட நட்சத்திர தம்பதி நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் அருவி அறிவித்த நிலையில் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வழக்கறிஞர் ஒருவர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி விதிகளை மீறி இருந்தால் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை கிடைக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனும், நடிகை நயன்தாராவும் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்த நிலையில் இருவருமே ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தனர். இதனால் பல விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், கடந்த ஜூன் மாதம் இருவரும் பிரம்மாண்டமாக திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

இந்த திருமணத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் , சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான், முக்கிய நடிகர்கள், தொழிலதிபர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர் .

English summary

A lawyer has filed a police complaint against star couple Nayanthara Vignesh Shivan who got married a few months ago, to have a child through a surrogate mother. It is also noted that if Nayantara Vignesh Sivan violates the couple's rules, they will be jailed for up to 10 years.