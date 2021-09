'ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன்..'அண்ணாத்த கட் அவுட்டுக்கு ஆட்டை பலி கொடுத்த விவகாரம்:கமல் கட்சி நிர்வாகி புகார்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அண்ணாத்த கட்அவுட்டுக்கு அவரது ரசிகர்கள் பொது இடத்தில் ஆட்டை பலி கொடுத்த ரத்த அபிஷேகம் செய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கத்தின் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல இதைக் கண்டிக்காத ரஜினி மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மற்றொரு சமூக ஆர்வலர் புகார் அளித்துள்ளார்.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் அண்ணாத்த. இந்த திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 4ஆம் தேதி தீபாவளி தினத்தன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசியல் களத்தில் இறங்கப்போவதில்லை என ரஜினிகாந்த் அறிவித்த பிறகு வெளியாகும் முதல் திரைப்படம் என்பதால் இத்திரைப்படத்தின் மீது மிகப் பெரியளவில் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

complaint has been filed against blood anointing for Rajni's Annaatthe cutoutTamilnadu Milk Agents association complaints against blood anointing for Rajni's Annaatthe cutout. Annaatthe first look poster was released in Vinayagar Chaturthi.