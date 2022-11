போலீஸ் இல்லாத செக் போஸ்ட்.. வசூலில் குதித்த 'பசு காவலர்கள்'.. பாதிக்கப்படும் தமிழக வியாபாரிகள்! ஷாக்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஆந்திரா மற்றும் கேரளாவுக்கு மாடுகள் ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளை குறிவைத்து பணம் பறிக்கப்படுவதாக தொடர் புகார்கள் வந்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் 10 வயதிற்கு மேல் உள்ள மாடுகளை உணவுக்காக விற்கலாம் என்று சட்டம் இருக்கும் நிலையிலும் சில அமைப்புகள் தங்களை மிரட்டி பணம் பறிப்பதாக லாரி ஓட்டுநர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இந்த வழிப்பறிக்கு காவல்துறையினரும் உடந்தையாக இருப்பதாக தமிழக மாட்டிறைச்சி வியாபாரிகளும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

There have been frequent complaints of extortion targeting trucks carrying cows from Tamil Nadu to Andhra Pradesh and Kerala. Lorry drivers have accused some organizations of extorting money from them even though there is a law in Tamil Nadu that allows cows above 10 years of age to be sold for food. Beef traders in Tamil Nadu have also accused the police of complicity in this robbery.