‘கழுத்தில் பதிந்த பல்’ மாஜியும் இல்ல மாண்புமிகுவும் இல்ல! நடிகை விஜே சித்ரா மரணத்தில் விலகாத மர்மம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகை சித்ரா மரணத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக அவரது கணவர் ஹேம்நாத் பரபரப்பு புகார் அளித்த நிலையில், அவர் கூறுவது பொய் எனவும் சித்ராவின் மரணத்திற்கு ஹேம்நாத் தான் காரணம் என அவரது தாயார் கூறியுள்ள நிலையில், அவரது கழுத்தில் இருந்த நகக்கீரல் அவருடையது தான் என போலீசார் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரபல சீரியல் நடிகை சித்ரா சென்னை நசரத்பேட்டையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

6 டீம்.. 5 வருசம்தான்.. காங்கிரஸில் 'பரபர'.. மாநாட்டில் எடுக்கப்படும் 10 முக்கிய முடிவுகள் என்னென்ன?

இதுகுறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சித்ரா தற்கொலை செய்துகொள்ள அவரின் கணவர் மற்றும் தாய் கொடுத்த மனஅழுத்தமே காரணம் என காவல்துறையினர் தெரிவித்து இருந்தனர். தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Actress Chitra's husband hemnath says that the AIADMK ex - minister was involved in her death. now Chitra's mother had claimed that he was lying and that Hemnath was responsible for Chitra's death.