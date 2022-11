பூதக்கண்ணாடியில் “ஜீரோ”.. சுதந்திரத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் பங்கு? சாவர்க்கர் மேட்டரால் களமிறங்கிய காங்கிரஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஆர்.எஸ்.எஸ். நிறுவனர்களில் ஒருவரான சாவர்க்கர் மீது ராகுல் காந்தி அவதூறாக பேசி வருவதற்காக காவல் நிலையத்தில் புகாரளிக்க இருப்பதாக அவரது பேரன் தெரிவித்து இருக்கும் நிலையில் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் பங்கு பூஜ்ஜியம் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தெரிவித்து உள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் பிறந்த சாவர்க்கர் இந்து மகா சபாவின் தலைவராக இருந்தவர். ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் நிறுவர்களில் ஒருவராக உள்ளார்.

பாஜக மற்றும் இந்துத்துவா அமைப்பினரால் தலைவராக போற்றப்படும் சாவர்க்கரை சுதந்திர போராட்ட தியாகி என அவர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Tamilnadu congress commitee posted a image in twitter said that. "Contribution of RSS in Indian freedom struggle is Zero." After Savarkar promise letter shown by Rahul gandhi.