12 -14 வயது சிறுவர்களுக்கு 'கோர்பே வேக்ஸ்' கொரோனா தடுப்பூசி.. இன்று முதல் செலுத்தும் பணி தொடங்கியது!

Chennai

சென்னை: இந்தியாவில் 12 முதல் 14 வயதுடைய சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி இன்று முதல் தொடங்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் இந்த வயது பிரிவில் சுமார் 31 லட்சம் பேர் இருப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

2019 சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ், உலகம் முழுவதும் பரவி பேரழிவை ஏற்படுத்தியது. ஒட்டுமொத்த உலகமும் லாக்டவுனில் சென்றது. லட்சக்கணக்கானோர் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்தனர்.

கொரோனா வைரஸுக்கு தீர்வாக மருத்துவ உலகம் கைகாட்டியது தடுப்பூசியைத் தான். இதனால் கடந்த ஆண்டு துவக்கம் முதல் உலகம் முழுவதும் தடுப்பூசி போடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது.

