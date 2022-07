முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசும்போது வித்தியாசத்தை கவனிச்சீங்களா! கொரோனா தடுத்த குரல்.. கடமையாற்றி அசத்தல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் குணமடைந்தாலும் அவரது குரல் வளம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் தொண்டை பாதிக்கப்பட்டாலும் தொண்டு பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று கடமையாற்றி வருகிறார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் என்கிறார்கள் திமுகவினர்.

சென்னை குருநானக் கல்லூரி பொன் விழாவில் பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், மிகவும் மெல்லிய குரலில் பேசினார். எப்போதுமே கம்பீரமாக பேசும் ஸ்டாலின் குரல் சற்றே கம்மலாக மெதுவாக ஒலித்தது.

குருநானக் கல்லூரி பொன் விழாவில் கலந்து கொள்ள எனக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு.1971ல் கல்லூரி தொடங்கிய போதும் ஆட்சியில் இருந்தது திமுக தான். கல்லூரிக்காக 25 ஏக்கர் நிலத்தை ஒதுக்கினார் கலைஞர். கலைஞர் ஒதுக்கியது வீண்போகவில்லை என்பதை குருநானக் கல்லூரியின் பொன்விழா நிரூபித்துள்ளது.

மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை தந்தால் கடும் நடவடிக்கை.. கல்லூரி விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

English summary

Although Chief Minister Stalin is recovering from corona infection, his voice is affected. Chief Minister M.K. Stalin is making sure that work should not be affected even if the throat is affected.