சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா..அச்சத்தில் மக்கள்..மீண்டும் லாக்டவுன் வருமா? - அமைச்சர் சொல்வதென்ன?

சென்னை: சென்னையில் 9 மற்றும் 13 ஆகிய இரண்டு மாநகராட்சி மண்டலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு வேகம் அதிகமாக இருந்தாலும் பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார். கொரோனாவால் உயிரிழப்பு இல்லை என்பதால் பொதுமக்கள் பதற்றப்படத் தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகம் முழுவதும் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். உயிரிழப்புகள், உடல் நலம் பாதிப்பு ஒரு புறம் என்றால் பொருளாதார இழப்பு அனைத்து தரப்புக்கும் ஏற்பட்டது. மாணவர்களின் கல்வியும் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டது.

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட மூன்றாவது அலையிலிருந்து விரைவில் விடுபட்டு மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பினர். கடந்த சில மாதங்களாக அனைத்து பணிகளும் வழக்கம் போல் நடைபெற்று வந்தன.

பள்ளிகளிலும் தேர்வுகள் நிறைவடைந்து அடுத்த கல்வி ஆண்டு இன்னும் 10 நாள்களில் தொடங்க உள்ளது.

இந்த சூழலில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்து வருவது மக்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. முக்கியமாக சென்னையில் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

ஏ.ஒய். 4.2 கொரோனா தாக்கம் தமிழ்நாட்டில் இல்லை - அமைச்சர் மா. சுப்ரமணியன்

