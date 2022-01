மாணவர்கள் முதல்.. WFH ஐடி ஊழியர்கள் வரை.. கொரோனா கால மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி?

Chennai

oi-Logi

சென்னை: கொரோனா பரவல் உச்சத்தை எட்டி இருக்கிறது. தொற்றுக்கு தகுந்தமாதிரி கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாகி வருகின்றன. இதனால் பலருக்கும் மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது.

கொரோனா மூன்றாவது அலை மீண்டும் உலகத்தையே புரட்டிப் போட்டிருக்கிறது. வேலைக்கும் பள்ளிக்கும் செல்லாமல் மீண்டும் வீட்டுக்குள் முடங்கி இருக்கும் நேரத்தில் மன உளைச்சல் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் மாணவர் முதல் அனைவருக்குமான பிரச்சனைகள் குறித்தும் அதற்கான தீர்வுகள் குறித்தும் விவரிக்கிறார் மனநல மருத்துவர் பூங்கொடி பாலா.

''கொரோனாவால் முதலில் பொதுமுடக்கம் வந்தபோது, அனைத்து துறையினருமே திண்டாடித்தான் போனோம். உலகமே வீட்டுக்குள் முடங்கிக் கிடக்கும்போது பதட்டம், பயம் இதனால் மன அழுத்தம் பலருக்கு ஏற்பட்டது. இதையெல்லாம் தாண்டி இப்போது நாம் வந்துவிட்டோம். ஆனால் மீண்டும் கொரோனா அதிகரித்து வருவதால் மீண்டும் பள்ளிகள் செயல்படவில்லை. நிறுவனங்கள் வொர்க் ப்ரம் ஹோம் கொடுத்துவிட்டன. ஆன்லைனில் உலகமே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

பேண்டமிக்கே மாறலாம்! வெள்ளை எலிகளிடம் கொத்து கொத்தாக பரவிய கொரோனா.. காத்திருக்கும் சிக்கல்!

English summary

Corona third wave hitting again. Students and people are suffering from online classes wfh respectively. Stress and Mind problem increased during lockdown. Psychiatrist Poongodi Bala describes the problems of the students and also gives solutions to them.