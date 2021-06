"ஆல்பா முதல் டெல்டா+ வரை".. திடீரென கொரோனா உருமாற்றம் அடைவது ஏன்? என்ன நடக்கிறது? -முழு விவரம்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: உலகம் முழுக்க திடீரென பல்வேறு உருமாறிய கொரோனா வகை வைரஸ்கள் தோன்றி வருகின்றன. டெல்டா, பீட்டா, ஆல்பா, டெல்டா + என்று அடுத்தடுத்து பல்வேறு உருமாறிய கொரோனா வைரஸ்கள் தோன்றி வருகின்றன... மனித குலத்தை அச்சுறுத்தி ஆட்டிப்படைத்து வரும் கொரோனா வைரஸ் உருமாற்றம் அடைவதே ஒரு "திரில்லர் ஸ்டோரி"தான்.. இந்த வைரஸ் எப்படி திடீரென உருமாற்றம் அடைகிறது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தொடர்ந்து படியுங்கள்!

உலகம் முழுக்க இருக்கும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும், செல்களுக்கும், வைரஸ்களுக்கும் இருக்கும் ஒரே குறிக்கோள், ஒரே பணி.. இனப்பெருக்கம் மட்டுமே. ஒன்றில் இருந்து இரண்டாக, மூன்றாக பெருக்கம் அடைவதே உலகம் முழுக்க இருக்கும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் இருக்கும் ஒற்றுமை. கொரோனா வைரஸின் நோக்கமும் பெருக்கம் அடைவதுதான்.

இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி மியூட்டேஷன் எனப்படும் உருமாற்றம் அடைகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் முன், இந்த கொரோனா வைரஸ் முதலில் எப்படி பெருக்கம் அடைகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளவோம்.

English summary

Coronavirus: Why the virus mutates so fast? What will happen next? - All you need to know about the science behind the creation of new strains.