தமிழகத்தில் மீண்டும் உச்சத்தை நோக்கி கொரோனா பாதிப்பு.. சென்னை, கோவையின் நிலை சீரியஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,728 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிவேமாக அதிகரித்து வருகிறது.

இந்தியாவில் 3-வது அலை.. 3 மெட்ரோ நகரங்களில் 75 சதவீதம் பேருக்கு ஓமிக்ரான்.. டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வார்னிங்!

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 1700-ஐ கடந்துள்ளது. சென்னையில் கொரோனா பரவல் வேகம் இரட்டிப்பாகி உள்ளது. இங்கு 876 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

English summary

Corona infection is on the rise in Tamil Nadu. After a long day, the daily incidence of corona in Tamil Nadu has crossed 1700. Corona distribution speed has doubled in Chennai