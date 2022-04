சாட்டையை எடுத்த தமிழக அரசு.. பொது இடங்களில் மாஸ்க் அணியாவிட்டால் 500 அபராதம்.. அதிரடி!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம் வசூலிக்க மீண்டும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அபராதம் வசூலிக்க மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதால் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கட்டுக்குள் இருந்து வந்த கொரோனா பாதிப்பு கடந்த சில நாட்களாக உயர்ந்து வருகிறது. டெல்லி, கேரளா, ஹரியானா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் கொரோனா பரவி வருகிறது.

இதனிடையே இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன், தமிழகத்தில் கொரோனா அதிகரிப்பதால் பதற்றம் அடைய தேவை இல்லை என மத்திய அரசே கூறியுள்ளது என்றார். கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை ஏற்கனவே வழங்கி உள்ளோம். சென்னை ஐஐடியில் கொரோனா உறுதியான மாணவர்கள் உடல்நிலை சீராகவே உள்ளதாகவும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் எப்போதுமே மாஸ்க் கட்டாயம்தான்.. வரும் காலத்தில் கொரோனா உயரலாம்! சொல்கிறார் ராதாகிருஷ்ணன்

English summary

TN Govt Imposes 500 rupees fines for mask violation: (பொது இடங்களில் முக கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம்) A fine of Rs.500 has been imposed again for not wearing a helmet in public places in Tamil Nadu. Health Secretary Dr Radhakrishnan said everyone should wear a mask as district collectors have been instructed to collect fines.