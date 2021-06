தடுப்பூசி போட்டாதான் இனி கல்யாணத்திற்கு பெண் கிடைக்கும் போலயே - விளம்பரத்தால் கதிகலங்கும் இளைஞர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயம் செய்யப்பட்டாலும் பலரது வாழ்க்கை பரிதாபகரமாகவே இருக்கிறது. பெண் கிடைக்காத பல ஆண்கள் அவசர அவசரமாக திருமணம் செய்து கொண்டு அல்லல் படுகின்றனர். இப்போது கொரோனா வடிவத்தில் புதிதாக ஒரு சிக்கல் வந்துள்ளது. கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி போட்ட பெண்ணுக்கு அதே கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி போட்ட மணமகன் தேவை என்ற விளம்பரம்தான் ஆண்களை ஆடிப்போக வைத்துள்ளது.

90 கிட்ஸ்கள் பலருக்கும் இன்னமும் திருமணம் நடைபெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. 35 வயதை தாண்டியும் பெண் கிடைக்காமல் 'முதிர்கண்ணன்'களாகவே இருக்கின்றனர். என்னென்னவோ பரிகாரம் செய்து விட்டோம் பெண் கிடைப்பது குதிரைக் கொம்பாக இருக்கிறதே என்று தினம் தினம் புலம்பிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

மேட்ரிமேனியல் விளம்பரம், திருமண இணையதளங்களில் பதிவு செய்திருந்தாலும் சரியான பெண் கிடைக்கவில்லையே என்று ஏக்கத்தோடு காத்திருக்கின்றனர் திருமணமாகாத இளைஞர்கள்.

கோவிஷீல்டு vs கோவாக்சின்.. எந்த தடுப்பூசி அதிக ஆன்டிபாடிகளை உற்பத்தி செய்யும்..புதிய ஆய்வு முடிவுகள்

English summary

In the matrimonial ad doing rounds on social media, a woman has demanded a groom who has been administered both doses of the Covishield vaccine.