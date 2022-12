திரையுலகில் சித்தார்த் பண்ணுன அட்டகாசம் தெரியாதா? மரியாதையா பேசுங்க.. சிஆர்பிஎப் வீரர் சீற்றம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கூட்டமே இல்லாத மதுரை விமான நிலையத்தில் எனது வயதான பெற்றோர்களை சிஆர்பிஎப் அதிகாரிகள் 20 நிமிடம் துன்புறுத்தியதாக நடிகர் சித்தார்த் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டேட்டஸ்ஸிள் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் இது தொடர்பாக சிஆர்பிஎப் வீரர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

நடிகர் சித்தார்த் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டேட்டஸ்ஸில்," கூட்டமே இல்லாத மதுரை விமான நிலையத்தில் எனது வயதான பெற்றோர்களை சிஆர்பிஎப் அதிகாரிகள் 20 நிமிடம் துன்புறுத்தியதாகவும் என் பெற்றோர் கையில் இருக்கும் நாணயங்களை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள்" என்று பதிவு செய்திருந்தார்.

மேலும் தொடர்ந்து ஹிந்தியில் பேசியதால் ஆங்கிலத்தில் பேசுங்கள் என்று கூறியும் அவர்கள் தொடர்ந்து ஹிந்தியில் பேசினார்கள் என்றும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்தியாவில் இப்படித்தான் இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்கள் என்றும் "வேலை இல்லாதவர்கள் எல்லாம் அதிகாரத்தைக் காட்டுகிறார்கள்" என்றும் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.

