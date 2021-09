சிவசங்கர்பாபாவிற்கு 17 வரை காவல் நீட்டிப்பு...முழங்காலிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆதரவாளர்கள்

Chennai

செங்கல்பட்டு: மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட சிவசங்கர்பாபாவின் நீதிமன்ற காவல் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. சிவசங்கர்பாபாவை விடுதலை செய்யக்கோரி நீதிமன்ற வாசலில் பாபாவின் ஆதரவாளர்கள் முழுங்காலிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கேளம்பாக்கத்தில் இயங்கி வரும் சுஷில் ஹரி இன்டர்நேஷனல் பள்ளியின் நிறுவனர் சிவசங்கர் பாபா மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக முன்னாள் மாணவிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இதனையடுத்து சிவசங்கர் பாபா மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

டேராடூனில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிவசங்கர் பாபா தலைமறைவானார். சிவசங்கர்பாபா வெளிநாடு தப்பிக்காமல் இருக்க விமான நிலையங்களுக்கு லுக்அவுட் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது.

Sivasankar Baba, who was arrested on a charge of sexually harassing students, has been remanded in judicial custody till September 17. The agitation erupted as Baba's supporters staged a full-scale protest at the gate of the court demanding the release of Sivasankar Baba.