எங்கே இருக்கிறார் மாஸ்டர் கனல் கண்ணன்? வலைபோட்டு தேடும் சைபர் கிரைம்! பெங்களூருவுக்கு தப்பி ஓட்டம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஸ்ரீரங்கம் பெரியார் சிலை குறித்து அவதூறாக பேசிய தலைமறைவாக இருக்கும் கனல் கண்ணன் முன் ஜாமீன் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் அவரை கைது செய்ய சைபர் கிரைம் போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். இதனிடைய கனல் கண்ணன் பெங்களூரு அல்லது வேறு ஊருக்கு தப்பி சென்று விட்டாரா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னை மதுரவாயலில் கடந்த 30ஆம் தேதி நடந்த இந்துக்களின் எழுச்சி நாள் பிரச்சர பயண நிறைவு பொது கூட்டத்தில் இந்து முன்னணி மாநில கலை பண்பாட்டு பிரிவு செயலாளரும் சினிமா ஸ்டண்ட் மாஸ்டருமான கனல் கண்ணன் பங்கேற்று பேசினார்.

இந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய கனல் கண்ணன்," ஸ்ரீரங்கம் கோவில் வாசலில் உள்ள பெரியார் சிலையை உடைத்து அகற்றுகின்ற நாள் தான் இந்துக்களின் எழுச்சி நாளாக இருக்கும்' என்றார்.

விடாது துரத்தும் 'பெரியார்’..! கண் காணாமல் போன கனல் கண்ணன்! குறி வைத்த போலீஸ்! முன் ஜாமீன் கோரி மனு!

English summary

The cybercrime police are working hard to arrest Kanal Kannan, who is absconding and has filed a bail petition in court for defaming Srirangam Periyar's statue. It is said that an investigation is also underway as to whether Kanal Kannan has fled to Bengaluru or another city.