உருவானது ஜவாத் புயல்.. பயணம் செய்யப்போகும் பாதை எங்கே? அறிவித்த இந்திய வானிலை மையம்

சென்னை: மேற்கு மத்திய வங்க‌க்கடல் பகுதியில் நிலைகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் 'ஜவாத்' புயலாக மாறியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வட கிழக்கு பருவமழை காலகட்டத்தில் சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் கன மழை கொட்டித் தீர்த்தது. நவம்பரில் 23 நாட்கள் சென்னையில் மழை பெய்துள்ளது.

இப்படியான நிலையில்தான், வங்கக் கடலில் அந்தமான் அருகே ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவானது. அது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது.

Jawad cyclone: DD intensified into CS 'JAWAD' at 1130HRS IST of 3rd December. To move northwestwards and reach north Andhra Pradesh–south Odisha coasts by 4th December morning. Thereafter, to recurve north-northeastwards and move along Odisha coast reaching near Puri around 5th December noon.