ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய மாண்டஸ்..கரையைக் கடந்தது..பேயாட்டம் போட்ட 300 மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் பலத்த காற்றுடன் மாமல்லபுரம் அருகே கரையைக் கடந்துள்ளது. சென்னை சுற்றுவட்டாரப்பகுதிகளில் காற்றின் வேகத்திற்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் போட்ட 300க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் பல பகுதிகளில் முறிந்து விழுந்துள்ளன. மீன்பிடி துறைமுகங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த படகுகள் பலத்த சேதமடைந்தன.

வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டு இருந்த மாண்டஸ் புயல் புதுச்சேரி- மாமல்லபுரம் இடையே கரையைக் கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், சற்று மேற்கு நோக்கி புயல் நகர்ந்ததால் புதுச்சேரி- மாமல்லபுரம்- மரக்காணம் இடையே நேற்று இரவு கரையை கடந்தது.

இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்து பெங்களூரு வழியாக கடந்து சென்று 12ம் தேதி அரபிக் கடலுக்குள் செல்லும். இருப்பினும் தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கிளம்பிட்டான்யா..கிளம்பிட்டான்யா! நள்ளிரவில் கரையைக் கடந்த மாண்டஸ் புயலின் மைய பகுதி! ஆனால் முடியல!

English summary

Cyclone Mandous has made landfall near Mamallapuram with strong winds. More than 300 trees have broken down in many areas in the surrounding areas of Chennai due to the strong winds. Boats docked at fishing ports were heavily damaged.