மாண்டஸ் புயல் கரையை கடக்கும் நேரம், இப்போ எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்கனுமா.. இதோ சூப்பர் வசதி!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: புயல் எங்கு உள்ளது.. புயல் எப்போது கரையைக் கடக்கும் என்ற விவரங்கள் போன்றவற்றை மக்களே எளிதாக அறிந்து கொள்ளும் வசதிகளும் வந்து விட்டன. அந்த வகையில் ...என்ற இணையதளத்தில் மக்களே புயல் பற்றிய விவரங்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

தமிழகத்தில் கடந்த அக்டோபர் மாத இறுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. பருவமழை தொடக்கத்தில் நல்ல மழை பெய்தது.

அதன்பிறகு மழை குறைந்து பனிப்பொழிவு அதிகரித்தது. வறண்ட வானிலையும் நிலவியது.

நெருங்கி வரும் மாண்டஸ் புயல்.. எங்கெல்லாம் கனமழை இருக்கும்! காற்றின் வேகம் எப்படி? பாலசந்திரன் தகவல்

English summary

Mandous cyclone path and live tracker: Facilities have also come where people can easily know where the storm is.. Windy app showing the cyclone path.