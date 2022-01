புறக்கணித்த மகன்கள்.. வேறு வழியில்லை.. 4 கி.மீ தாய் உடலை சுமந்து சென்று இறுதிச் சடங்கு செய்த மகள்கள்

Chennai

oi-Logi Ilangovan

சென்னை: தாயின் இறுதிச் சடங்குக்கு அவருடைய மகன்கள் வராததால், அவருடைய‌ நான்கு மகள்களும் சுமார் 4 கிலோமீட்டர் தூரம் தாயின் சடலத்தை தோளில் சுமந்து சென்று இறுதிச் சடங்குகள் செய்த சம்பவம் ஒடிசாவில் நடந்துள்ளது.

ஒடிசா மாநிலம் பூரி நகரில் இருக்கிறது மங்கல்காட் பகுதி. இப்பகுதியில் ஜதி நாயக் என்ற 80 வயதான மூதாட்டி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலமானார். மூதாட்டிக்கு இரு மகன்கள், மற்றும் 4 மகள்கள் உள்ளனர்.

English summary

In Odisha sons ignored their mother, so Daughters did the last rights to their mother.