டிச.18 - மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தலைவர்களை அணி திரட்டும் ஸ்டாலின்! டெல்லிக்கு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பேராசிரியர் அன்பழகனின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவையொட்டி டிசம்பர் 18ஆம் தேதி அன்று மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தலைவர்களை அழைத்து சென்னையில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடத்துகிறார் ஸ்டாலின்.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றே கால் ஆண்டு மட்டுமே உள்ள நிலையில் இந்தப் பொதுக்கூட்டம் மூலம் டெல்லிக்கு ஸ்ட்ராங்க் மெசேஜ் சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் விலகாதா என பாஜக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நிலையில் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பது போல் இந்தக் கூட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார் ஸ்டாலின்.

இதனிடையே திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட அன்பழகன் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் தொடர்பான தீர்மான விவரம் வருமாறு;

பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா! டிச.15ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் 100 திமுக பொதுக்கூட்டங்கள்!

English summary

On December 18, on the occasion of Professor Anbazhagan centenary, Stalin invited the leaders of the Secular Progressive Alliance to hold a grand public meeting in Chennai.