வேணாம் தலைவரே.. பாஜகவால் சிறுபான்மையினர் ஓட்டு பறிபோகுமா? “கட்டுக்கதை”! ராஜா பிடித்த ‘நச்’ பாயிண்ட்!

சென்னை : பாஜகவுடன் கூட்டணி வைப்பதால் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் பறிபோகின்றன என எடப்பாடி பழனிசாமி அணியைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் சிலர் கருதுவதால், பாஜகவிற்கு எதிராகப் பேசி வரும் சூழலில், பாஜக கூட்டணி ஒருபோதும் சுமை அல்ல, அதிமுகவை எல்லோரும் சுமையாகக் கருதியபோது பாஜக கூட்டணி வைத்து 40க்கு 30 இடங்களில் வென்றது எனத் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா.

அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி அணி - பாஜக இடையே சமீப நாட்களாக உரசல்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரும் கூட பாஜகவிற்கு எதிராகப் பேசி வருகின்றனர். அவர்களை எடப்பாடி பழனிசாமியும் வெளிப்படையாகக் கண்டிக்கவில்லை.

இதனால், ஈபிஎஸ்ஸும், பாஜக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறும் முடிவில் இருக்கிறாரோ எனும் சந்தேகங்கள் எழுப்பப்படுகின்றன. இந்நிலையில், இதுகுறித்துப் பேசியுள்ளார் எச்.ராஜா.

