"கிறிஸ்தவ" பிரியா?.. திமுகவுக்கு இதே வேலையா போச்சு.. கொதிக்கும் பாஜக.. எகிறிய அர்ஜுன் சம்பத்..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சென்னை மேயராக தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள பிரியா கிரிப்டோ, கிறிஸ்தவர் என்ற சந்தேகம் இப்போது தனக்கு எழுந்துள்ளதாகவும், அவரின் வாழ்வியல் முறைகளை பார்க்கும்போது உண்மையான பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் இடத்தை அவர் ஆக்கிரமித்துள்ளதாகவும் அர்ஜுன் சம்பத் குற்றஞ்சாட்டினார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் இளம் மேயராக 28 வயதான பிரியா பொறுப்பேற்றுள்ளார்.. மிக இளம் வயதில் மேயர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

ஆனால், சென்னையின் தலித் மேயர் பிரியா ராஜன் என்று கிறிஸ்தவ முறைப்படி திருமணம் செய்துக் கொண்ட தம்பதியின் போட்டோ கடந்த சில தினங்களாகவே சோஷியல் மீடியாவில் வைரலாகி வருகிறது..

ரவுடிகளில் வடசென்னை, மத்திய சென்னை பிரிவினை பார்க்கிறதா காவல்துறை? எச்சரித்த முதல்வர்

English summary

did priya rajan cheated and became the mayor of Chennai and what does the BJP say