"சும்மா இருங்க".. திமுகவே அதை எதிர்பார்க்கலயாம்.. டக்குனு பறந்த சைலண்ட் உத்தரவு.. கவனிக்கும் கட்சிகள்

கடலுக்குள் பேனா சிலை தொடர்பு விஷயம் தொடர்பாக திமுக சைலண்ட் உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளதாம்

சென்னை: கடலுக்குள் பேனா விஷயம் திடீர் விஸ்வரூபம் எடுத்து வருகிறது. சீமான் பேசிய பேச்சுக்கு ஆதரவும், எதிர்ப்பும் வலம்வந்து கொண்டிருக்கின்றன.. திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் சீமானுக்கு பதிலடிகளை தந்து கொண்டிருக்கின்றன..!!

தமிழ்நாட்டின் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு, சென்னை மெரீனா கடற்கரையை ஒட்டி கடலுக்குள் பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைப்பது தொடர்பாக விவகாரம் வெடித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் நடத்தி வரும் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்தில் சீமான் பேசிய பேச்சு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது..

English summary

Did the DMK issue a silent order and What decision is MK Stalin going to take regarding the pen statue issue