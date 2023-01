ஆளுநர் வெளியேறினப்போ.. முதல்வர் சிரிச்சாரே.. அய்யோ.. ஸ்டாலின் இமேஜ் எங்கேயோ போயிடுச்சி.. லியோனி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலினின் இமேஜ் பயங்கரமாக பில்டப் ஆகியிருக்கிறது என்றும் இனி 20 ஆண்டுகளுக்கு திமுக ஆட்சிதான் என்றும் திண்டுக்கல் லியோனி தெரிவித்தார்.

சென்னை வடகிழக்கு மாவட்டம் சோழவரம் தெற்கு ஒன்றிய திமுக சார்பில் பாடியநல்லூர் மொண்டியம்மன் நகரில் பேராசிரியர் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பொதுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் திமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளரும் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவருமான திண்டுக்கல் லியோனி கலந்து கொண்டார்.

அவர் பொதுமக்களுக்கு தையல் இயந்திரங்களையும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வாகனங்களையும் வழங்கினார். பின்னர் பொதுக் கூட்டத்தில் லியோன பேசுகையில் பாரம்பரியம் எது என்பதை பதவிப்பிரமாணத்தின் போது நிலைநாட்டியவர்தான் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

சர்ச்சை எழாத வண்ணம் சேது சமுத்திர திட்ட தீர்மானத்திலேயே குறியாக இருந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

Dindigul I Leoni says that for next 20 years DMK will be in power. There is no doubt. Leoni also praises expression of CM Stalin when Governor leaves the assembly midway of session.