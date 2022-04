“குறைபிரசவத்தில் பிறந்தவர்கள்” வாயை கொடுத்து மாட்டி கொண்ட பாக்யராஜ்! மாற்று திறனாளிகள் கொந்தளிப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமர்சிப்பவர்கள் குறை பிரசவத்தில் பிறந்தவர்கள் என இயக்குனரும் நடிகருமான பாக்கியராஜ் கூறியது சர்ச்சையான நிலையில், குறைபிரசவத்தில் பிறந்தவர்கள் என்று அவர்சொல்வது ஊனமுற்றோரின் இயலாமையை கைக்கொண்டு அதை குறைத்து பேசி, அரசியல் ஆதாயம் காணும் முயற்சி என சமூக வலைதளங்களில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Bhagyaraj | Modi-யை விமர்சிப்பவர்கள் குறை பிரசவத்தில் பிறந்தவர்கள் | Oneindia Tamil

"பிரதமரின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் - புதிய இந்தியா 2022" என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாஜக அலுவலகமான கமலாலயத்தில் நடந்தது.

இந்த நிகழ்வில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நூலை வெளியிட, திரைப்பட இயக்குனரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் பெற்றுக்கொண்டார்.

Director and actor Bhagyaraj has said that critics of Prime Minister Narendra Modi are born prematurely. His speech has drawn strong opposition on social media in an attempt to reduce the disability of the disabled and seek political gain.