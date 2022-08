செல்வராகவன் இப்படி பண்ணுவார்னு நினைச்சுக் கூட பாக்கல! திடீர் பதிவிட்ட மோகன் ஜி! என்னாச்சு அவருக்கு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பகாசூரன் படத்தில் நடித்துள்ள இயக்குனர் செல்வராகவன் ஒரு நொடி கூட தன்னை இயக்குனராக காட்டிக் கொள்ளவில்லை எனவும், சின்ன கருத்து கேட்டால் கூட உங்க முடிவே இறுதியானது என சொல்லியதாக பகாசூரன் படத்தின் இயக்குனர் மோகன் ஜி தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, திரௌபதி, ருத்ரதாண்டவம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்குனரான மோகன் ஜி, தற்போது செல்வராகவனுடன் பாகாசுரன் திரைப்படத்தை முடித்துவிட்டு படத்தின் வெளியீட்டு வேலைகளி கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

தற்போது படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ள நிலையில். இன்று படத்தின் டீசர் வெளியாக இருக்கிறது. மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் இந்த படத்தில் இயக்குனர் செல்வராகவன் குறித்து நெகிழ்ச்சியாக பேசி வருகிறார் மோகன் ஜி.

English summary

Mohan g the director of Bhagasooran, has posted on his Facebook page that the director Selvaraghavan, who has acted in his film, did not pretend to be a director even for a second.