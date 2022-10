அடுத்த ஜெயலலிதா..! தமிழ்நாட்டு மம்தா குஷ்பு தான்! போட்டுத் தாக்கிய பேரரசு! என்ன காரணம் சொன்னார்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா வரிசையில் அரசியலுக்கு வரும் பெண்கள் தான் மனதிடத்தில் ஆண்களுக்கு நிகர் எனவும், நடிகை குஷ்புவும் அந்த வரிசையில் இருக்கிறார் என இயக்குனரும் பாஜக பிரமுகருமான பேரரசு புகழ்ந்து தள்ளியிருக்கிறார்.

தமிழ் திரையுலகிலும் சரி அரசியல் களத்திலும் சரி தற்போதைய ட்ரெண்டிங் டாப்பிக்கில் இருப்பவர் இயக்குனர் வெற்றிமாறன். ராஜராஜ சோழன் குறித்த அவரது பேச்சு தற்போது அரசியல் மட்டுமல்லாது சினிமா உலகிலும் பலத்த வரவேற்பையும் அதே நேரத்தில் கடும் எதிர்ப்பையும் பெற்றுள்ளது.

தமிழக பாஜக தொடங்கி, உள்ளூர் பிரபலங்கள் முதல் இந்திய அளவிலான அரசியல் வாதிகள் என பலரும் இயக்குனர் வெற்றிமாறனுக்கு ஆதரவையும், சில கடுமையான எதிர்ப்புகளையும் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Former Prime Minister Indira Gandhi and former Chief Minister Jayalalithaa are the women who come into politics as mentally equal to men, and actress Khushbu is also in that line, director and BJP figure perarasu has praised.