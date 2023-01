என்ன சொல்றேன்னா.. லைட்டா போதை வரும்! டாஸ்மாக் சரக்குக்கு பதில் இதை விற்கலாம்! பேரரசுவின் அடடே ஐடியா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் பட விழா ஒன்றில் பேசிய இயக்குனரும் பாஜக பிரமுகருமான பேரரசு கள் குடித்தால் லேசாக தான் போதை வரும் எனவே டாஸ்மாக்கில் மதுபானங்களுக்கு பதிலாக கள் விற்கலாம் என ஐடியா ஒன்றினை கொடுத்திருக்கிறார்.

கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவராக வலம் வந்தவர் இயக்குனர் பேரரசு. சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டையை பூர்வீகமாகக் கொண்ட இவர் தமிழ் திரையுலகில் முதன்முறையாக எதிரும் புதிரும் படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகம் ஆனார்.

இதையடுத்து நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நடிகர் விஜய்யின் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத படங்களான திருப்பாச்சி சிவகாசி ஆகிய இரண்டு மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களை இயக்கி தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குனராக உயர்ந்தார்.

English summary

Speaking at a film function in Chennai, director and BJP Perarasu gave an idea that toddy can be sold instead of alcoholic beverages in Tasmac because people get slightly intoxicated by drinking it.