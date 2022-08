வெள்ளையர் இந்தியாவை ஆண்டார்! ’குடும்பங்கள்’ ஒவ்வொரு மாவட்டத்தை ஆள்கிறார்! யாரை சீண்டுகிறார் தங்கர்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒரு சில வெள்ளைக்காரர்கள் இந்தியாவை ஆண்டது போல ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் ஒரு சில குடும்பங்கள் மட்டுமே இந்த தேர்தல் அரசியலால் ஆண்டு கொண்டு இருக்கின்றன என இயக்குநரும் நடிகருமான தங்கர் பச்சான் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது பலத்த விவாதங்களை உண்டு பண்ணி இருக்கிறது.

இந்தியா 76 ஆவது சுதந்திர தினம் கோலாகலமாக நேற்று கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் அரசியல் பிரபலங்கள் திரைப்படங்கள் பொதுமக்கள் என பலரும் வீடுகளில் தேசிய கொடி ஏற்றி தங்கள் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

தொடர்ந்து பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் ஸ்டேட்டஸ்களை வைத்து தங்கள் தேசப்பற்றினை வெளிப்படுத்தினர்.

