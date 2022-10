சென்னையில் தீபாவளி சரவெடி.. நகரம் முழுவதும் மாசு..மலையாக குவிந்த குப்பைகள்..எத்தனை டன் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை மக்கள் பட்டாசுகள் வெடித்து உற்சாகமாக கொண்டாடியுள்ளனர். சென்னையில் இருந்து பல லட்சம் பேர் சொந்த ஊர் சென்ற பின்னரும் பட்டாசு கழிவுகள் மலையாக குவிந்தன.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மட்டும் 211 மெட்ரிக் டன் பட்டாசுக் கழிவுகள் தனியாக சேகரிக்கப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நகரத்தின் பல பகுதிகளில் காற்று மாசின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகை திங்கட்கிழமையன்று நாடு முழுவதும் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. மக்கள் புத்தாடை அணிந்து இனிப்பு பலகாரங்களை பரிமாறி, பட்டாசுகளை வெடித்து உற்சாகத்துடன் தீபாவளியை கொண்டாடினர்.

காற்று மாசு காரணமாக தமிழகத்தில் பட்டாசுகளை 2 மணி நேரம் மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும் என தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுறுத்தி இருந்தது. ஆனால், பொதுமக்கள் உற்சாகம் மிகுதியால் பட்டாசுகளை வாங்கி குவித்தனர்.

People celebrate Diwali festival with burst of firecrackers. Even after lakhs of people from Chennai went to their hometowns, firecracker waste piled up like a mountain. It has been reported that 211 metric tons of firecracker waste has been collected separately and disposed of only in the areas under the Metropolitan Chennai Corporation. Air pollution levels also increased in many parts of the city.