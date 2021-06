ஆட்டம் காணும் தேமுதிக.. திமுகவிடம் அப்பாயிண்ட்மென்ட் கேட்கும் மா.செ.க்கள்.. விஜயகாந்த் அவசர அறிக்கை

Chennai

சென்னை: தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் நேற்று வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கை பற்றிதான் இப்போது அந்த கட்சியினரிடையே பெரும் டிஸ்கஷன் ஓடிக் கொண்டு இருக்கிறது.

அப்படி என்ன அறிக்கை என்கிறீர்களா. இதுதான் அறிக்கையின் சாராம்சம்-

தேர்தல் முடிந்ததும் மாவட்டச் செயலாளர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்துவதாக இருந்தது. ஆனால் கொரோனா ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்ததாலும்,கொரோனா பரவல் காரணமாகவும், கூட்டம் சேர்க்கக் கூடாது என்பதற்காகவும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த முடியவில்லை. வெகு விரைவில் ஊரடங்கு முடிந்தவுடன் அனைத்து மாவட்டச் செயலாளர்களையும் அழைத்து ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த இருக்கிறோம்.

DMDK party men trying to jump to DMK, and Vijayakanth requested them not to go anywhere.