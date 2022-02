ஆப்சென்ட் விஜயகாந்த்.. கடைசிநேர பிரசாரம் செய்த பிரேமலதா - தேமுதிக வென்றது எத்தனை சீட் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: நடந்து முடிந்துள்ள நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மாநகராட்சியில் ஒரு வெற்றியையும் பதிவு செய்யாமல், நகராட்சியில் 5 வெற்றியையும், பேரூராட்சியில் 13 வெற்றியையும் தேமுதிக பதிவு செய்துள்ளது.

தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகி வருகின்றன.

இந்தத் தேர்தலில் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் தனித்து களமிறங்கியது. கடைசி நேரத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் சூறாவளி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

