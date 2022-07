தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி தொடரும்..தேர்தல் கூட்டணி அல்ல..கொள்கைக்கான கூட்டணி - முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான ஆரோக்கியமான கூட்டணி தொடரும் என்றும் இது தேர்தலுக்கான கூட்டணி அல்ல கொள்கைக்கான கூட்டணி என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் மோடி வருகையால் திமுக பாஜக இடையே கூட்டணி ஏற்பட போவதாக தகவல் வெளியான நிலையில், தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பாஜக கூட்டணி கிடையாது திமுக கூட்டணி நீடிக்கும்- மு.க.ஸ்டாலின்

சென்னை மாமல்லபுரத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் தொடக்க விழாவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வந்திருந்தார்.

பிரதமர் தமிழகம் வந்த சூழலில், முதலமைச்சரும், பிரதமரும் ஒரே மேடையில் அமர்ந்திருந்தனர். அப்போது பிரதமர் மோடியும் முதல்வர் ஸ்டாலினும் பேசி சிரித்தனர். மேடையில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் மோடியை புகழ்ந்தார். மத்திய அரசுக்கு எதிராக எந்தவிதமான விமர்சனமும் வைக்கவில்லை. அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினும் மோடியையோ, மத்திய அரசையோ விமர்சித்து பேசவில்லை. புதிய கல்வி கொள்கைப் பற்றி பேசவில்லை.

திமுக ஒன்றிய செயலாளர் மீது கொலைவெறி தாக்குதல்.. வெளிவந்த பகீர் காரணம்- 'பதவி மோதல்’ பரபரக்கும் தேனி!

English summary

Chief Minister Stalin has said that DMK will continue in Tamil Nadu and that it is an alliance for elections and not an alliance for policy.