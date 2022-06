இனி அதிரடி பாதை.. ‘அவரை’ சமாளிக்க ‘மேல’ இருந்து பறந்த உத்தரவு.. உடனே அவங்களும் களமிறங்கிட்டாங்க..!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு யாரும் பெரிதாக ரியாக்ட் செய்ய வேண்டாம் என முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னர் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார். அதன்படியே அமைச்சர்கள் கூட அவரது பெயரைச் சொல்வதையே தவிர்த்து வந்தனர்.

ஆனால், சமீபகாலமாக அண்ணாமலை தொடர்ச்சியாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து வருவதும், கட்சிக் கூட்டங்களில் பேசி வருவதும் விவாதமாகி வருவதால் அதற்கு பதில் அளிக்க வேண்டிய சூழலுக்கு திமுக நிர்வாகிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் பாஜகவின் வளர்ச்சி பற்றி விவாதிக்கப்பட்டு வருவதால், இனி அண்ணாமலையை கண்டுகொள்ளாமல் விட முடியாது, அவரது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சரியான வகையில் எதிர்வினை ஆற்றுங்கள் என ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Chief Minister MK Stalin is now instructed those involved in the Annamalai allegations to retaliate appropriately. Following that, ministers have been reacting to Annamalai.