அந்த ஒண்ணும் இனி மிஸ் ஆகக்கூடாது.. நீங்க இதை மட்டும் கவனிங்க.. மா.செக்களுக்கு ஸ்டாலின் மெசேஜ்!

சென்னை : இன்று சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய திமுக தலைவரும், முதல்வருமான ஸ்டாலின், மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு தேர்தல் தொடர்பாக முக்கியமான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார்.

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 40 தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியை இழந்துவிட்டோம், ஆனால் இந்த முறை 40 தொகுதியிலும் வெல்ல வேண்டும் என திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

மேலும், கூட்டணியை பற்றி யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம், அதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். அரசின் திட்டங்கள் சரியாக சென்றடைகிறதா என்பதை கவனியுங்கள் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

