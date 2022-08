பொய்களை கட்டவிழ்க்கும் திமுக எம்பிக்கள்.. உண்மைக்கு புறம்பாக பேசும் பிடிஆர்.. அண்ணாமலை ஆக்ரோஷம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுக அரசின் பொய்களை மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தோலுரித்து காட்டிய நிலையில் தமிழக திமுக, காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் பொய்களை கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றனர். மேலும் ஜிஎஸ்டி, பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்பாக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உண்மைக்கு புறம்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சனம் செய்தார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் ஜூலை 18 ல் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. திங்கட்கிழமை விலைவாசி உயர்வு பற்றிய விவாதம் நடந்தது. இதில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் அளித்தார்.

அப்போது பேசிய திமுக எம்பி கனிமொழி, ஜிஎஸ்டி, விலைவாசி உயர்வு, பெட்ரோல், டீசல் விலை என மத்திய அரசை கடுமையான விமர்சித்து பேசினார். இதற்கு நிதி அமைச்சர் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் உள்ளது என்றார்.

'அழுத்தம் திருத்தமாக பேசிய நிர்மலா சீதாராமன்’ எப்ப சார் ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க? - சு.வெங்கடேசன் கேள்வி!

English summary

Union Minister Nirmala Sitharaman has exposed the lies of the DMK government, while the Tamil Nadu DMK and Congress MPs are unleashing lies. Also, BJP state president Annamalai criticized that Finance Minister Palanivel Thiagarajan has issued an untrue statement regarding GST, petrol and diesel prices.