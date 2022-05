திருந்தாத திமுக... ஓராண்டு ஆட்சி சாதனையல்ல... மக்களுக்கான சோதனை.. டிடிவி தினகரன் கொதிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛திமுக பதவிக்கு வந்த கொஞ்ச காலத்துக்காவது நல்லது செய்வார்கள் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் அப்படி எந்த அறிகுறியும் இந்த ஆட்சியில் தெரியவில்லை. காரணம் திமுக இன்னும் மாறவில்லை. இன்னும் திருந்தவில்லை. திமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சி சாதனையல்ல. தினம் தினம் மக்களுக்கான சோதனை'' என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் காட்டமாக கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததை தொடர்ந்து ஸ்டாலின் முதல்வராக பதவியேற்றார். திமுக தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடித்து ஓராண்டு முடிவடைந்துள்ளது.

இந்த ஓராண்டில் திமுக பல சாதனைகளை செய்துள்ளதாக கூட்டணி கட்சியினர் கூறி வரும் நிலையில் எதிர்க்கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் திமுக ஆட்சியின் குறைகளை பட்டியலிட்டு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது:

English summary

‘‘ People expected the DMK to do good for a while after coming to power. But there are no such signs in this regime. The reason is that DMK has not changed yet. Not changed yet. DMK's one year rule is not an achievement. "Everyday is a pain for the people," said DTV Dinakaran, general secretary of the Amma People's Progressive League.