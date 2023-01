கமல்ஹாசன் அரசியல் பற்றி பத்மபிரியா சொன்ன வார்த்தை.. திருமா பிக்பாஸ் விக்ரமன் சர்ச்சை பற்றி ‘பளிச்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் சமீபத்தில் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பங்கேற்றது குறித்துப் பேசியுள்ள திமுக ஐடி விங் மாநில துணை செயலாளர் பத்மபிரியா, கமல்ஹாசன் தீவிரமாக இயங்கத் தொடங்கியிருப்பதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் விக்ரமனுக்கு ஆதரவாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் ஓட்டு கேட்டது பற்றிப் பேசியுள்ள பத்மபிரியா, திருமாவளவன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் பதிவு செய்யும் உரிமை அவருக்கு இருக்கிறது. அதை ஏற்பதும், ஏற்காததும் பார்வையாளர்களின் விருப்பம் என பதில் அளித்துள்ளார்.

மேலும், உதயநிதி ஸ்டாலின் வருகையால் இளைஞர்கள் மத்தியில் திமுகவுக்கு ஆதரவு பெருகி இருப்பது பற்றியும், அண்ணாமலை வருகைக்குப் பிறகு பாஜகவில் நிலவும் குழப்பங்கள் பற்றியும் நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் பேசியிருக்கிறார் பத்மபிரியா.

#Exclusive திமுகவில் பாஜக போல வீடியோ, ஹனி ட்ராப் கேம் இல்லை.. அண்ணாமலையின் 'ஜோக்’ : பத்மபிரியா பரபர!

English summary

DMK IT Wing State Deputy Secretary Padmapriya said that I am very happy that Kamal Haasan has actively working. She also commented about VCK president Thirumavalacan campaign for Biggboss Vikraman.