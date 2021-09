நிறுத்துங்க.. பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு திமுக தலைமை எச்சரிக்கை? இளங்கோவன் பேட்டியின் பின்னணி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ட்விட்டரில் செயல்படும் விதம் திமுக மேலிடத்தை அதிருப்திக்குள்ளாக்கியுள்ளதாக தெரிகிறது. இதுபோன்ற விஷயங்களில் கவனத்தை செலுத்தி மக்கள் மத்தியில் கெட்ட பெயர் வாங்கக் கூடாது என்று, கட்சி மேலிடம் அவருக்கு எச்சரிக்கை பிறப்பித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

திமுக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், அளித்துள்ள ஒரு பேட்டி இதை உறுதி செய்வதாக அமைந்துள்ளது.

தலை துண்டிப்பு கொலைகள்- நாகா பழங்குடிகளின் 'தலைவெட்டி' கலாசாரத்துக்கு புத்துயிர் தருகிறதா தமிழகம்?

English summary

DMK advice to PTR Palanivel Thiagarajan: The manner in which PTR Palanivel Thiagarajan is acting on Twitter seems to have displeased the DMK top brass. It has been reported that the party has warned him not to pay attention to such matters and make a bad name among the people.