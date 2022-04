இந்தி எதிர்ப்பு வரலாறு தெரியுமா? கனிமொழிக்கு வந்த கோபம்! இணைக்காது பிரிக்கதான் செய்யும் என ஆவேசம்

Chennai

சென்னை : பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்தி தான் தெரியும் என்பதால் அனைவரும் இந்தியில் பேச வேண்டும் என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி, இணைப்பு மொழி என்று ஒன்றைத் திணிப்பது நாட்டை இணைக்கப் பயன்படாது அது பிரிக்கத்தான் பயன்படும் எனக் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் இந்தி மொழி குறித்த சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து மத்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியை தேசிய மொழி போல கட்டமைக்க முயல்வதாகவும், இந்தி திணிப்பை எதிர்த்தும் தமிழகம் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை முன்னெடுத்தது.

ஆனாலும் தற்போது வரை இந்தியை மாநிலங்களுக்குள் திணிக்க மத்திய அரசு முயல்வதாக புகார்கள் எழுந்து வருகிறது. மத்திய அமைச்சர்களும் தங்கள் பேச்சினூடே இந்தி மொழியை தேசிய மொழி கட்டமைத்து பேசுவதையும் காண முடிகிறது.

