திமுக தலைமைக்கு தலைவலி.. டென்ஷனாக பறந்த போன்.. ‘உயிரே அத்துப்போச்சு.. தீக்குளிப்பேன்’ - பதறிய மா.செ!

Chennai

சென்னை : திமுக மாவட்ட செயலாளர் தேர்தலால் திமுக தலைமைக்கு தலைவலி அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, தென்காசி மாவட்டத்தில் இந்த விவகாரம் கோர்ட் வரை சென்றதால் திமுக தலைமை ஷாக் ஆகிவிட்டதாம்.

தென்காசி வடக்கு மாவட்ட செயலாளராக இருக்கும் செல்லத்துரை மாற்றப்பட இருப்பதாக வெளியான தகவலை தொடர்ந்து, அவரது ஆதரவாளர்கள் சமீபத்தில் தர்ணா செய்தனர். இந்நிலையில், உட்கட்சி தேர்தல் தொடர்பாக சிவில் வழக்கு தொடரப்பட்டிருப்பதால் தலைமை அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

திமுக உட்கட்சி தேர்தல் பல கட்டங்களாக நடந்து வந்த நிலையில், மாவட்ட கழக தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கலும் நிறைவடைந்துள்ளது. செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் மாவட்டச் செயலாளர் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாட்சாத் திமுக.. வைத்திலிங்கத்தை விடாதீங்க.. ஓபிஎஸ் கைதாகலயே.. சரவெடியை

English summary

DMK district secretary election has increased the headache for the DMK chief. Especially in Tenkasi district, DMK head has been shocked as the matter has reached the court.