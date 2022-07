தமிழகமே திமுக கோட்டைதான்.. எடப்பாடி இனி கோட்டை பற்றி கனவுகூட காண வேண்டாம்- டி.ஆர்.பாலு அதிரடி

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோட்டை பற்றி இனி கனவுகூட காணவேண்டாம் என்று அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு எம்.பி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பின்பு எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று சேலம் சென்றார். சேலத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி சேலம் அதிமுகவின் கோட்டை. முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களே, ஆட்சி உங்களுடையதாக இருக்கலாம். ஆனால், சேலம் மாவட்டம் அதிமுகவின் கோட்டை என்று பேசினார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அறிக்கை விடுத்துள்ள திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு எம்.பி, எடப்பாடி பழனிசாமி இனி கோட்டை பற்றி கனவுகூட காணவேண்டாம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல்..எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை ஹோட்டலில் நடத்தும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

English summary

Edappadi Palaniswami said that Salem is the stronghold of AIADMK. In response to this, DMK treasurer TR Balu MP has said that EPS should not even dream about the fort anymore.