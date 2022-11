அப்படியா..தெரியாதே..நன்றி..இளைஞரணி செயலாளர் பதவி பெரிய பொறுப்பு..உதயநிதி ஸ்டாலின் ரியாக்சன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக இளைஞரணி செயலாளராக மீண்டும் நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பது தனக்கு தெரியாது என்று கூறியுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின்..அதற்கு நன்றி தெரிவித்ததோடு தனக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக இளைஞரணிச் செயலாளராக உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் துரை முருகன் அறிவித்தார்.

திமுகவில் 15-வது உட்கட்சி தேர்தல் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு அணிக்கு செயலாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

திமுக இளைஞரணி செயலாளராக உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் நியமனம்..அமைச்சராவது எப்போது?

English summary

Udayanidhi Stalin expressed his gratitude for being re-appointed as the DMK Youth Secretary and said that he has been given a huge responsibility.