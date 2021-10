இந்த மெசேஜ் வந்தால் ஓப்பன் பண்ணவே பண்ணாதீங்க.. பணம் அனைத்தும் திருடப்படும் !

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நீங்கள் கஸ்டமர் கேருக்கு கால் செய்தாலோ அல்லது உங்களுக்கு அழைக்கும் கஸ்டமர் கேர் ஏதாவது அப்ளிகேசனை அல்லது ரிமோட் அக்சஸ் அப்ளிகேசனை இன்ஸ்டால் செய்ய சொன்னால் தயவு செய்து இன்ஸ்டால் செய்யாதீர்கள். ஒருவேளை இன்ஸ்டால் செய்தால், உங்கள் மொபைலின் அனைத்து செயல்களும் அவருக்கு தெரிந்துவிடும். அதாவது நீங்கள் மொபைலில் செய்யும் எந்த ஒரு செயலையும் பார்க்க முடியும் .

சமீபத்தில் இப்படி வந்த கஸ்டமர் கேர் கால் மூலம் சென்னையை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் 85000 ரூபாயை இழந்துள்ளார். அவருக்கு ஒடிபியை பார்த்து பணத்தை பறித்துள்ளனர். சமீபத்தில் மத்திய அரசும் இதுபற்றி எச்சரித்துள்ளது. ஆக்சிஸ் வங்கி எஸ்பிஐ, வங்கி, ஹெச்டிஎப்சி வங்கி, கனரா வங்கி, சிட்டி யூனியன் வங்கி, இந்தியன் வங்கி , ஐசிஐசிஐ வங்கி என எல்லா வங்கிகளுமே இதுபற்றி அலர்ட் கொடுத்துள்ளார்கள்.

ஏன், ஏர்டெல், வோடபோன், ஜியோ ஆகியவற்றில் இருந்து கூட எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளார்கள். எனவே ரிமோர்ட் ஆக்சஸ் அப்ளிகேசன் என்றால் என்ன, உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் செய்தால் என்ன நடக்கும். சமீபத்தில் குற்றங்கள் அதிகரித்தது ஏன் என்பது உள்ளிட்ட விவரங்களை இப்போது பார்க்கலாம். இந்த ரிமோர்ட் ஆக்சஸ் அப்ளிகேசன் மூலம் மொபைலை ஹேக் செய்வது என்பது புதிது அல்ல. கடந்த இரண்டு வருடமாக நடந்து வருகிறது. சமீப காலமாக இது அதிகரித்துள்ளது. இதனால் மத்திய உள்துறை அமைச்சகமும் கடந்த சில மாதத்திற்கு முன்பு எச்சரிக்கையும் விடுத்தது.

If you call Customer Care or they call you and ask you to install any Customer Care application or Remote Access application please do not install.