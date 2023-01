இதிலும் தமிழ்நாடுதான் முதலிடம்! - ‘க்ரீன் க்ளைமேட் கம்பெனி’ பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு?

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக ஒரு கம்பெனியை தொடங்கியிருக்கிறது. அதன் பெயர் என்ன தெரியுமா? 'க்ரீன் க்ளைமேட் கம்பெனி'. அப்படி என்றால் சிலருக்குப் புரியலாம். பலருக்கும் புரிய வாய்ப்பு இல்லை. அதாவது 'பசுமை காலநிலை மாற்ற இயக்கம்' என இதனைத் தமிழில் மொழிபெயர்க்கலாம்.

இந்த இயக்கத்திற்காகத் தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரம் கோடியைச் செலவிட உள்ளது. என்னது ஆயிரம் கோடியா? அவ்வளவு பெரிய துறையா இது எனப் பலரும் ஆச்சரியப்படலாம்.

ஆம்!, எதிர்கால உலகையே இதுதான் தீர்மானிக்கப் போகிறது. இயற்கை வளம் காப்பாற்றப்பட்டால்தான், இனி மனிதன் பூமியில் சுகவாசியாக வாழ முடியும்.

Tamil Nadu Government has launched new venture called 'Green Climate Company'. For the first time in India, TN government has launched a campaign for climate change.