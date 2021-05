அரபிக் கடலில் டவ்-தே புயல்.. மியான்மர் வைத்த பெயர்.. என்ன அர்த்தம்? கரையை கடக்கப்போவது எங்கே?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நாளை புயலாக வலுப்பெறுகிறது. புயலுக்கு டவ்-தே என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதன் அர்த்தம் என்ன, புயல் எங்கே கரையை கடக்க கூடும் என்பது போன்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Cyclone Update | அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள புதிய புயல் TAUKTAE| Oneindia Tamil

லட்சத்தீவை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து கன்னியாகுமரி, தென்காசி, நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

திமுகவுக்கு தாரை வார்க்கப்பட்ட 3 எம்பிக்கள்.. வைத்திலிங்கம், கேபி முனுசாமியின் ராஜினாமா பின்னணி!

இந்த நிலையில்தான், காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மேலும் வலுப்பெற்று நாளை புயலாக மாற வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயலுக்கு டவ்-தே (Tauktae) என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது

English summary

Cyclone Tauktae may bring heavy rainfall to Mumbai, some places in Goa and south Konkan region and also Gujarat. Tauktae, which means 'gecko' in the Burmese language, will be the first cyclone of this year.